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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Боротьба з наркотиками

08:45, 4 березня 2009 309

Наркокур'єра засудили до 9 років позбавлення волі.

Громадянку України, яка намагалась перевезти до Італії більше 2 кілограмів героїну, затримали ще у травні минулого року.Свій багаж вона перевозила у спеціальній валізі. В даному випадку використовувалось так зване подвійне дно для переміщення.Анатолій Зємцов (начальник управління по боротьбі з наркобізнесом СБУ): "Також в неї конфісковане відповідне майно та матеріальні цінності, тобто три квартири та понад 46 тисяч євро, які безпосередньо були здобуті злочинним шляхом отриманим від контрабанди наркотиків".За словами експертів, героїн дуже високої якості був афганського походження. Його вартість - майже пів мільйона доларів. За словами правоохоронців, це був останній крок до завершення спецоперації з припинення транзиту через територію України в країни західної Європи більше 7 кілограмів героїну.Всього СБУ в 2008 році вилучила понад 200 кілограмів героїну. А вже з початку 2009-го Службою безпеки вилучено 12 кілограмів метамфетаміну, близько 3 кілограмів амфетаміну та понад кілограм метадону.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 березня 2009
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