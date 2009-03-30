Боротьба з наркотиками

Міліція Києва вилучила найдорожчу з початку року партію наркотиків.

Найдорожчу з початку року партію наркотиків вилучили київські правоохоронці у ході проведення спецоперації на російському кордоні в Луганській області. Вилучено більше 3 кілограмів героїну, 2 грами кокаїну та 5 грамів марихуани, а також кілька одиниць вогнепальної зброї та гранату. Згодом зі схованки на трасі Боярка-Білогородка правоохоронці додатково вилучили ще півтора кілограми героїну. Затримано п’ятьох торговців наркотиками. Володимир Поліщук (речник ГУ МВС України в м.Києві): "У цій групі існували так звані диспетчери, які приймали замовлення. Після того, як інші люди розповсюджували дрібні партії, перераховували гроші на рахунок одного з відомих банків, надходила СМС, що гроші вже на рахунку, тільки тоді диспетчер повідомляв покупцеві, в якому районі київської області під якою цеглиною лежить партія наркотиків."За словами правоохоронців, наразі наркодилерів перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів.