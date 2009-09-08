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      Боротьба з "пільговиками"

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      Прокуратура, Міносвіти та Мінохорони перевіряють медичні довідки вступників-пільговиків.

      Якщо виявиться, що будь-хто з них вступив поза конкурсом до вищих навчальних закладів за підробленими документами, таких студентів відрахують, повідомив міністр освіти і науки. За словами Івана Вакарчука, у відомстві почали розробляти нові пропозиції щодо умов вступу пільговика на наступний рік.Іван Вакарчук (міністр освіти і науки України): “Оскільки він точно знає, що його зарахують, то чому він дає заяви в кілька ВНЗ. Він же знає, що його зарахують скрізь, то дати йому можливість вибрати протягом року вищий навчальний заклад, і дати одну заяву і все”.За словами міністра, цього року Міносвіти вирішило питання вступу абітурієнтів пільгових категорій шляхом надання вишам додаткових місць за держзамовленням. Найбільшу цікавість такі абітурієнти виявили, зокрема, до Київського національного університету Шевченка, Києво-Могилянської академії, Львівського національного університету. Зазначимо, за даними Генпрокуратури, цього року у різних навчальних закладах пільговики зайняли до 80% бюджетних місць.
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      Теги: Новини України
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      Новини за 8 вересня 2009
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