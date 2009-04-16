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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Боротьба з піратством

Фінансові ринки 18:26, 16 квітня 2009 245

Сомалійські пірати не дають покою міжнародній спільноті.

Небувалих зусиль, витрачених наймогутнішими державами світу задля встановлення порядку на морі біля берегів Сомалі, виявилося недостатньо. Свавіллю морських розбійників, здається, немає меж. Відтак Захід готує нову відповідь корсарам. Так, Євросоюз заявив про готовність скерувати у лігво до морських вовків додатково 3 військові кораблі. Антипіратська ескадра ЄС у Аденській затоці збільшиться таким чином до 11 кораблів. Сполученим Штатам злодіяння піратів, схоже, допекли нітрохи не менше.Вашингтон виступив з ініціативою створити міжнародні сили для боротьби з піратством. Такі американські пропозиції вже взяли до уваги у російському МЗС. Зазначимо, зараз води так званого Африканського рогу посилено патрулюють десятки іноземних суден. Свої військові кораблі в Аденську затоку, яка минулого року стала центром піратського свавілля, скерували, зокрема, Росія, США, Китай, Японія, а також низка країн ЄС. Та попри такі надзусилля, активність морських розбійників не надто зменшилася.Корсари продовжують здійснювати напади, ставши серйозною загрозою для міжнародної морської торгівлі та безпеки екіпажів іноземних суден. За даними ООН, у 2008 році біля берегів Сомалі зафіксовано 120 атак піратів. "Прибутки" розбійників від цієї діяльності склали 150 мільйонів доларів. Щонайменше 17 суден, а разом з ними і дві з половиною сотні членів екіпажів, станом на сьогодні залишаються у полоні.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 квітня 2009
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