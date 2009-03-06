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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Боротьба з пияцтвом

Фінансові ринки 18:37, 6 березня 2009 243

Французів позбавлять дешевого алкоголю.

Парламент Франції заборонив дешеві та безкоштовні алкогольні напої. Відповідний закон Національна Асамблея ухвалила у п’ятницю. Документ забороняє безкоштовне розповсюдження спиртних напоїв у комерційних цілях або продаж їх за символічну ціну. Як повідомляє французьке видання "Лє Парізьєн", мова йде передусім про рекламні кампанії або акції з просування нового продукту, коли клієнти можуть куштувати спиртне безкоштовно або за символічну плату. Втім, під тиском представників виноробних регіонів, до тексту була внесена поправка, у якій йдеться, що заборона не поширюється на свята та ярмарки.Автори закону пояснюють, що він спрямований, передусім, на боротьбу із алкоголізмом серед французької молоді. Крім того, парламент найближчим часом має намір розглянути законопроект про обмеження продажу алкоголю на заправних станціях. У такий спосіб депутати хочуть знизити пияцтво за кермом.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня 2009
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