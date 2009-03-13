Боротьба з порнографією

Поліція Австрії взялася за педофілів та злочинців, які заробляють на дитячій порнографії.

За даними правоохоронців, в Австрії зараз проживають 189 людей, проти яких будуть висунуті звинувачення у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнопродукції. Крім того спецслужби ведуть збір фактів щодо злочинної діяльності ще 97 підозрюваних. У справі проходять люди різних соціальних верств: серед яких є адвокати, лікарі та люди, які мають безпосередню близькість до дітей, - вчителі та вихователі.Люди купували порнопродукцію через хорватський Інтернетпортал, а згодом поширювали її серед своїх знайомих. Провівши обшук в оселях декількох підозрюваних, поліція вилучила зброю та наркотики. Розслідування було проведено в рамках міжнародної операції під кодовою назвою "Следжхаммер". За словами правоохоронців, діти над якими вчиняли сексуальну наругу були віком до 12 років, і походили з США та Парагваю.