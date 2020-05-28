Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

З борця з COVID-19 – у мери Києва: чи буде балотуватися Віктор Ляшко

-
Головний санлікар Віктор Ляшко про участь у виборах мера Києва 2020
Віктор Ляшко / Слово і Діло

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключає можливості балотуватись на виборах мера Києва. За нового очільника міста кияни голосуватимуть 25 жовтня 2020 року.

Це – цікава пропозиція, – Ляшко

Рішення Ляшко поки не ухвалював, проте можливості поборотись за крісло мера не відкидає. Про це головний санлікар України повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

До теми Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва

Цікава пропозиція. Можу подивитися, подискутувати і поговорити,
– сказав Ляшко.

Зазначимо, що раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що саме Віктор Ляшко може стати кандидатом від президентської політсили "Слуга народу".

Хто від "Слуги народу"

Зазначимо, що у "Слузі народу" поки не повідомили про свого претендента у боротьбі за посаду мера столиці. Серед потенційних кандидатів називали нардепа-ресторатора Миколу Тищенка та ексгендиректора тедеканалу 1+1, а тепер також народного обранця Олександра Ткаченка.

Шанси на перемогу потенційних кандидатів

Рейтинг потенційних кандидидатів у мери Києва у травні представив Центр соціальних і маркетингових досліджень "Соціс":

  • Віталій Кличко – 41,1%;
  • Андрій Пальчевський – 8,8%;
  • Сергій Притула – 8%;
  • Олександр Омельченко – 7,8%;
  • Дмитро Гордон – 7,8%.

рейтинг кандидатів у мери Києва
Рейтинг кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Слуга народу Віктор Ляшко Вибори мера Києва Місцеві вибори 2020 Новини Києва Новини політики
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
"Не вміла пити": історія родини, що удочерила ромську дівчинку
27 травня , 21:30 "Не вміла пити": історія родини, що удочерила ромську дівчинку
Дарія Нестеренко
Crew Dragon – все про корабель, що повертає США у космос
27 травня , 20:25 Crew Dragon – все про корабель, що повертає США у космос
Михайло Года
Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям
26 травня , 20:01 Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям