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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бояться втратити субсидію: мер розповів, чому люди не йдуть працювати на завод

03:06, сьогодні 928 Читать новость на русском
На Вінниччині люди не хочуть йти працювати на завод
На Вінниччині люди не хочуть йти працювати на завод / Zik

На Вінниччині у місті Немирів запрацює новий завод японської компанії Fujikura. Однак підприємство зіштовхнулося з тим фактом, що місцеві мешканці не хочуть йти працювати на завод, попри те, що середня зарплата буде 7100 гривень.

На завод, який виготовлятиме електропроводку для автомобілів Audi A8 та Wolkswagen Golf, потрібно 2 тисячі працівників. Однак поки вдалося набрати лише 400 осіб. Про це заявив мер Немирова Віктор Качур у коментарі Gazeta.ua.

"Є проблема з працевлаштуванням. Пропонуємо людям роботу, а вони відмовляються офіційно працювати на заводі. І це при тому, що середня зарплата буде 7100 гривень. Люди бояться втратити субсидію чи іншу соціальну допомогу. Прямо кажуть, що їм вигідніше сидіти вдома", – розповів Віктор Качур.

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За його словами, він особисто видзвонював багатодітного батька, щоб запропонувати йому роботу. Та той відмовився.

"А він каже, що йому не вигідно офіційно працювати, бо не буде отримувати соціальну допомогу. Потім ще й доведеться у повній мірі платити за газ, світло. А таких людей море", – заявив міський голова.

Теги: Новини України Вінниця Субсидії
Джерело: 24 Канал
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