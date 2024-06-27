Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що ситуація на фронті однозначно змінилась. Військовим стало легше протистояти окупантам. Він зазначив, що росіяни відчувають значне посилення артобстрілів України.

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Боєприпаси для України

Україна отримує все більше боєприпасів, які дають можливість збільшувати спектр бойових дій. Це дозволяє не лише відбивати атаки противника чи виконувати першочергові завдання, але й здійснювати удари по тактичному тилу ворога, знищуючи його здатність вести цю війну.

Ситуація змінилась, хоч ми й далекі від ідеалу. Нам потрібно ще вдвічі наростити потужності для того, щоб кількість пострілів противника звести до мінімальної різниці,

– наголосив Сергій Грабський.

За словами військового експерта, динаміка надходжень боєприпасів від західних партнерів та їх виробництво в Україні покращились.

"Ймовірно, за рік або півтора ми матимемо позитивний баланс. Проте на кожний російський постріл ми не відповідатимемо пострілом. Адже мовиться про ефективність та інтелектуальність використання боєприпасів", – зауважив він.

Артилерія радянських зразків

Грабський підкреслив, що попри військову допомогу партнерів України, більшість артилерії, яка є на озброєнні у ЗСУ – радянська.

Умовно, якщо порівнювати 50 радянських стволів та 50 західних, то ефективність других буде значно вищою. Тому вимагати якихось надзвичайних результатів від цього комплекту артилерії (що є на озброєнні в України – 24 Канал) дуже важко. Успіх у війні залежить від типу зброї, яку використовують,

– пояснив він.