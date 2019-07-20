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      Боєць на Донбасі врятував унікальну колекцію картин: вражаючі фото

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      Добровольці вивезли із Донеччини у Маріуполь майже 300 картин українського художника Віктора Павлюка. Від повного знищення їх дивом врятували бійці, що служили в Широкиному.

      Кілька років картини ховали у підвалах закинутих будинків. Це перший за п'ять років війни випадок евакуації творів мистецтва із зони бойових дій. 

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      Хто такий Віктор Павлюк? Художник, який мешкав у Широкиному, там були його будинок та майстерня. У 2007 році митця не стало. Коли ж прийшла війна, родина Павлюка виїхала з селища, забравши із собою тільки найнеобхідніше. 

      Картини врятував боєць добровольчого батальйону імені Шейха Мансура з позивним "Пікасо".

      павлюк художник
      Картини раніше зберігались в закинутих будинках

      "Він вирішив, що щось повинен зробити. Потім він почав збирати, зв'язався з нами і сказав: "ось така проблема утворилася. Є картини Павлюка. Давайте ми їх до вас привеземо", – пригадала волонтерка Віра Процких.

      картини віктор павлюк
      З Донеччини евакуювали майже 300 картин

      картина павлюк
      Картина художника Віктора Павлюка

      Наразі підшуковують експертів, аби оцінити колекцію. Коли картини відреставрують, обов'язково влаштують і експозицію. Адже за життя художник не мав жодної виставки.

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      Теги: Новини України Новини Маріуполя Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини культури Історія
      Джерело: 24 канал
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