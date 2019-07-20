Боєць на Донбасі врятував унікальну колекцію картин: вражаючі фото

Добровольці вивезли із Донеччини у Маріуполь майже 300 картин українського художника Віктора Павлюка. Від повного знищення їх дивом врятували бійці, що служили в Широкиному.

Кілька років картини ховали у підвалах закинутих будинків. Це перший за п'ять років війни випадок евакуації творів мистецтва із зони бойових дій.

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Хто такий Віктор Павлюк? Художник, який мешкав у Широкиному, там були його будинок та майстерня. У 2007 році митця не стало. Коли ж прийшла війна, родина Павлюка виїхала з селища, забравши із собою тільки найнеобхідніше.

Картини врятував боєць добровольчого батальйону імені Шейха Мансура з позивним "Пікасо".



Картини раніше зберігались в закинутих будинках

"Він вирішив, що щось повинен зробити. Потім він почав збирати, зв'язався з нами і сказав: "ось така проблема утворилася. Є картини Павлюка. Давайте ми їх до вас привеземо", – пригадала волонтерка Віра Процких.



З Донеччини евакуювали майже 300 картин



Картина художника Віктора Павлюка

Наразі підшуковують експертів, аби оцінити колекцію. Коли картини відреставрують, обов'язково влаштують і експозицію. Адже за життя художник не мав жодної виставки.