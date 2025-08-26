Ворог продовжує тиснути на Донеччині. На кожному метрі фронту ситуація надзвичайно важка, і навіть найменші успіхи ЗСУ вартують великих зусиль.

Попри певні успіхи української армії, росіяни не відмовляються від своїх цілей на Покровському напрямку і шукають шляхи до важливих гілок логістики ЗСУ. Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.

Бої біля Добропілля

Після того як Збройні Сили України розрізали фланг росіян східніше Добропілля, росіяни все одно не зупиняють спроби протиснутися.

Ситуація біля Добропілля: показуємо на карті

Втім, українським оборонцям потроху вдається розвивати успіх. Наші сили намагаються витискати із Добропільського напрямку окупантів.

Зверніть увагу! Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ успішно контратакували та зачистили від ворога 3 населені пункти: Зелений гай, Володимирівку та Михайлівку.

Біля Добропілля працює 132-га, 114-та і мотострілецька бригади росіян. Саме вони форсували наступ на місто та намагалися обійти його зі сходу.

Звільнення Володимирівки загалом надає здорового оптимізму, але варто про це говорити обережно, без зайвих інсайтів, позаяк це може зашкодити нашим Збройним силам. Все що можу сказати – дякуємо 1-ому корпусу "Азову", 93-ій та 70-ій бригадам. Були проведені чудові дії,

– підкреслив Ткачук.

Ще одна ціль росіян – Мирноград

Ворог продовжує тиснути на місто Мирноград в напрямку Новоекономічного та Родинського.

Родинське особливо важливе для росіян, адже неподалік в населеному пункті Красний Лиман розташована шахта, а також важлива логістична артерія з Добропілля на Мирноград і на Покровськ.

Там працює "елітний" підрозділ росіян "Рубікон", це найкращий підрозділ їхніх безпілотних систем,

– розповів офіцер.

Бої біля Новопавлівки

Також росіяни не зупиняють наступ на Новопавлівку, тиснуть на Селидове. Загалом їхні зусилля спрямовані глобально в напрямку Покровська. На Удачне тисне 315-та мотострілецька бригада Росії з метою притиснутися до логістичної артерії Мирноград — Покровськ.

Ворог ставить собі за мету до кінця року, поки є "зеленка", увійти до Покровська, щоб перезимувати там,

– резюмував Ткачук.

ЗСУ звільняють території на Донеччині: деталі