На передовій сталося 149 бойові зіткнення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відбувається на фронті увечері 6 липня

За добу росіяни завдали одного ракетного та 61 авіаційного удару. Також для удару ворог залучив 1275 дронів-камікадзе та здійснив понад 4000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках за 6 липня відбувалося 7 боєзіткнень. Наразі триває ще три бої.

за 6 липня відбувалося 7 боєзіткнень. Наразі триває ще три бої. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 20 разів атак росіян у районах Кам'янки, Зеленого, Красного Першого, Амбарного, Вовчанська та в бік населеного пункту Хатнє. 8 боєзіткнень триває досі.

відбулося 20 разів атак росіян у районах Кам'янки, Зеленого, Красного Першого, Амбарного, Вовчанська та в бік населеного пункту Хатнє. 8 боєзіткнень триває досі. На Куп'янському напрямку росіяни 6 разів наступали до позицій Сил оборони в районах Кіндрашівки, Голубівки та Зеленого Гаю. Всі атаки окупантів відбиті.

росіяни 6 разів наступали до позицій Сил оборони в районах Кіндрашівки, Голубівки та Зеленого Гаю. Всі атаки окупантів відбиті. На Лиманському напрямку окупанти здійснили 23 атаки в районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського. Два боєзіткнення з ворогом триває.

окупанти здійснили 23 атаки в районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського. Два боєзіткнення з ворогом триває. На Сіверському напрямку противник атакував українські позиції 5 разів поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар'ївки. Дотепер триває два боєзіткнення.

противник атакував українські позиції 5 разів поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар'ївки. Дотепер триває два боєзіткнення. На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 наступів на позиції наших військ в районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Яблунівки.

ворог здійснив 6 наступів на позиції наших військ в районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Яблунівки. На Покровському напрямку окупанти 40 разів намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Дачне Муравка. 8 боєзіткнень тривають досі.

Сили оборони за добу ліквідували на цьому знешкодили 117 окупантів, 7 автомобілів, три мотоцикли, три БпЛА, два термінали супутникового зв'язку, три антени дронів.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили 15 атак окупантів біля Воскресенки, Шевченка, Запоріжжя, Зірки, Мирного, Комаря, Новосілки та в бік Новопавлівки.

українські воїни відбили 15 атак окупантів біля Воскресенки, Шевченка, Запоріжжя, Зірки, Мирного, Комаря, Новосілки та в бік Новопавлівки. На Гуляйпільському напрямку військовим вдалося відбити ворожу атаку поблизу Малинівки. Ще одне боєзіткнення триває.

військовим вдалося відбити ворожу атаку поблизу Малинівки. Ще одне боєзіткнення триває. На Оріхівському напрямку противник завдав авіаударів по Плавнях.

противник завдав авіаударів по Плавнях. На Придніпровському напрямку російські окупанти вдарили з авіації по району населеного пункту Львове.

Генштаб відзначає воїнів 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС України та 2-го полку Національної гвардії за ефективну та професійну бойову роботу.