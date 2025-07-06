На передовій сталося 149 бойові зіткнення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Що відбувається на фронті увечері 6 липня
За добу росіяни завдали одного ракетного та 61 авіаційного удару. Також для удару ворог залучив 1275 дронів-камікадзе та здійснив понад 4000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
- На Північно-Слобожанському і Курському напрямках за 6 липня відбувалося 7 боєзіткнень. Наразі триває ще три бої.
- На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 20 разів атак росіян у районах Кам'янки, Зеленого, Красного Першого, Амбарного, Вовчанська та в бік населеного пункту Хатнє. 8 боєзіткнень триває досі.
- На Куп'янському напрямку росіяни 6 разів наступали до позицій Сил оборони в районах Кіндрашівки, Голубівки та Зеленого Гаю. Всі атаки окупантів відбиті.
- На Лиманському напрямку окупанти здійснили 23 атаки в районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського. Два боєзіткнення з ворогом триває.
- На Сіверському напрямку противник атакував українські позиції 5 разів поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар'ївки. Дотепер триває два боєзіткнення.
- На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 наступів на позиції наших військ в районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Яблунівки.
- На Покровському напрямку окупанти 40 разів намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Дачне Муравка. 8 боєзіткнень тривають досі.
Сили оборони за добу ліквідували на цьому знешкодили 117 окупантів, 7 автомобілів, три мотоцикли, три БпЛА, два термінали супутникового зв'язку, три антени дронів.
- На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили 15 атак окупантів біля Воскресенки, Шевченка, Запоріжжя, Зірки, Мирного, Комаря, Новосілки та в бік Новопавлівки.
- На Гуляйпільському напрямку військовим вдалося відбити ворожу атаку поблизу Малинівки. Ще одне боєзіткнення триває.
- На Оріхівському напрямку противник завдав авіаударів по Плавнях.
- На Придніпровському напрямку російські окупанти вдарили з авіації по району населеного пункту Львове.
Генштаб відзначає воїнів 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС України та 2-го полку Національної гвардії за ефективну та професійну бойову роботу.