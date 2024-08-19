Операція Сил оборони України в Курській області триває з 6 серпня. Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ контролюють на Курщині понад 1250 квадратних кілометрів території та 92 населені пункти.

Читайте також ЗСУ знищили 3 мости на Курщині: становище росіян можна погіршити ще більше

Як зараз живуть в Суджі на Курщині

За словами військових, покинуте напризволяще російською владою населення не боїться йти на контакт з українськими військовими. Місцеві продовжують своє життя в умовах війни уже на території Росії.

На опублікованому ЗСУ відео можна побачити, як українська бронетехніка проїжджає через прикордонну смугу, а вздовж дороги стоїть знищена техніка росіян.

Місцеві жителі розповідають, що зараз їх ніхто не ображає, натомість російська влада їх просто кинула.

Нам казали, що автобуси будуть ходити, а потім автобусів не було. Куди діватися людям, старикам? Залишили нас усіх,

– скаржиться жителька Суджі на відео.

Зараз у Суджі люди фактично продовжують жити звичайним життям і не бояться українських захисників.

Що зараз відбувається в Суджі: дивіться відео

До слова, 19 серпня Володимир Зеленський заявив, що на Курщині Україна здобула найбільшу кількість російських полонених за одну операцію. Президент назвав це однією з цілей України.