Про ситуацію в місті розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова. За її словами, українським військовим, попри перевагу ворога у кількості, вдається стримувати наступ.

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Що зараз відбувається в Торецьку

Анастасія Бобовнікова розповіла, що ситуація у Торецьку залишається складною – міські бої проходять важко та нестабільно. Також окупаційна армія постійно поповнює живу силу на передових позиціях.

11 жовтня очільник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик заявив, що росіяни окупували 50 – 60 відсотків міста.

На це речниця ОТУ "Луганськ" відповіла, що необхідно розділяти поняття "під контролем ЗСУ" та "окупована територія".

Навіть якщо ви подивитеся на карту DeepState, там можна побачити два кольори. Червоний – там, де наших військових вже немає, сірий – там, де ведуться бої. Ви можете побачити, що червоним позначена лише східна частина міста – вулиця Центральна та кілька вулиць на південь від вулиці Центральної. А на решті території точаться бої,

– пояснила Анастасія Бобовнікова.

За її словами, росіяни намагаються штурмувати малими групами, а також "стирають" місто артилерією. Під час штурмів малими групами окупанти прагнуть знайти слабкі місця в обороні українських військ.