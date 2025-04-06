Начальник відділення комунікації 100 ОМБр, капітан Сергій Хомінський в етері 24 Каналу наголосив, що бої за Торецьк тривають вже 9-й місяць. З його слів, це одна з найбільших та прецендентних битв російсько-української війни.

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Які втрати поніс ворог в боях за Торецьк?

Майже дев'ять місяців російські війська намагаються захопити це місто в Донецькій області, стираючи його КАБами з лиця землі. Хомінський зазначив, що кремлівська пропаганда вже не один раз радісно рапортувала, що над Торецьком кволо звисає ганчірка під назвою російський триколор, але за кілька днів росіяни мусили підтискати хвоста і визнавати, що це неправда.

Битва за місто триває. Торецьк став справжньою кісткою в горлі російського імперіалізму,

– підкреслив Хомінський.

За дев'ятимісячний період боїв російська армія втратила у Торецьку лише вбитими понад 15 тисяч осіб, а загальні втрати разом з пораненими й тими, хто здався у полон чи зник безвісти, становить понад 50 тисяч. Противник досі не зміг захопити це місто.

Бійці ЗСУ демонструють витривалість та героїзм

Хомінський зауважив, що стримувати противника вдається не за помахом чарівної палички, це результат справжнього героїзму українських бійців: гарматників, розвідників, танкістів, логістів, операторів дронів.

"В пергу чергу піхотинців, які зараз роблять неможливе можливим. Нещодавно розійшлася історія про одного з бійців нашої бригади, 3-го механізованого батальйону, який провів на позиціях в Торецьку 77 днів, таких бійців у нас не десятки, а сотні", – розповів Хомінський.

Він пояснив, що 77 днів – не є рекордом. З його слів, є військовослужбовці, які перебували на позиціях в Торецьку понад 100 днів в режимі нон-стоп, в умовах вуличних боїв, постійних бойових зіткнень.

Нагадаємо, наприкінці березня повідомлялось, що противник мав спробу пройти до українських позицій в Торецьку через підземні тунелі. Речник ОСУВ "Хортиця", майор Віктор Трегубов наголосив, що ворог на Торецькому напрямку залучає всі можливі способи, аби захопити місто.