Бої охоронців

Охоронці Президента та спікера б'ються з бодігардами прем'єра та керівника опозиції.

Це лише змагання, які проходять в рамках щорічного турніру з рукопашного бою в Управлінні державної охорони. Дмитро Особський протягом двох років охороняє Президента України. Цікаві випадки на службі замовчує - мовляв, конфіденційна інформація. Розповідає лише, що всі охоронці володіють мінімум одним з видів єдиноборств та знають базові техніки рукопашного бою. Проте найважче для новоприбулого працівника Управління державної охорони - відстояти перший поєдинок на основному турнірі відомства. Дмитро Особський (охоронець Президента): "Перший бій був такий тяжкуватий, бо завжди перший бій важкий. Але, я думаю, в наступних боях я себе краще покажу." Фізичні нормативи в УДО чи не вдвічі вищі, ніж в інших спецпідрозділах. І покращувати свою майстерність мають не лише рядові співробітники управління, а й керівний склад. Валентин Стефанович (заступник начальника департаменту Управління держохорони): "Практично всі в спортзалі підтримують належну форму нарівні з підлеглими і працюють на заходах. Тут потрібно всім тримати себе в належній формі." Попри підтримку спортивного духу в відомстві, сам начальник Управління державної охорони на татамі не вийшов. Проте запросив на ринг українських політиків. Валерій Гелетей (начальник Управління державної охорони): "І це запрошення залишається відкритим. У нас проводяться постійні тренування, ми готові поспарингуватись, це буде нормальна форма спілкування." У внутрішньому турнірі з рукопашного бою беруть участь більше 80 працівників Управління держохорони. Минулоріч переможцями змагань стали охоронці Президента. Найкращих на нинішньому ж турнірі визначать 16 квітня.