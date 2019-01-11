Бої українських боксерів потрапили у топ-5 найбільш очікуваних у 2019 році
Журнал Forbes назвав топ-5 боксерських поєдинків у 2019 році з найбільшим прибутковим потенціалом.
У список потрапили потенційні бої Василя Ломаченка з Майкі Гарсією та Олександра Усика з Андре Уордом.
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Топ-5 найочікуваніших боїв за версією Forbes
- Канело Альварес (Мексика) – Даніель Джейкобс (США)
- Генадій Головкін (Казахстан) – Джермалл Чарло (США)
- Майкі Гарсіа (США) – Василь Ломаченко (Україна)
- Олександр Усик (Україна) – Андре Ворд (США)
- Еррол Спенс (США) – Кіт Турман (США)
Варто зазначити, що у 2018 році відбулося багато яскравих поєдинків, які спричинили чималий глядацький інтерес та дозволили добре заробити організаторам та бродкастерам.
Це і реванш Канело Альвереса з Генадієм Головкіним, бій Деонтея Вайлдера з Луїсом Ортісом, а також перемога Олександра Усика над росіянином Муратом Гассієвим.
Джерело: 24 Канал
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