Бої українських боксерів потрапили у топ-5 найбільш очікуваних у 2019 році

Журнал Forbes назвав топ-5 боксерських поєдинків у 2019 році з найбільшим прибутковим потенціалом.

У список потрапили потенційні бої Василя Ломаченка з Майкі Гарсією та Олександра Усика з Андре Уордом.

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Топ-5 найочікуваніших боїв за версією Forbes

Канело Альварес (Мексика) – Даніель Джейкобс (США)

Генадій Головкін (Казахстан) – Джермалл Чарло (США)

Майкі Гарсіа (США) – Василь Ломаченко (Україна)

Олександр Усик (Україна) – Андре Ворд (США)

– Андре Ворд (США) Еррол Спенс (США) – Кіт Турман (США)

Варто зазначити, що у 2018 році відбулося багато яскравих поєдинків, які спричинили чималий глядацький інтерес та дозволили добре заробити організаторам та бродкастерам.

Це і реванш Канело Альвереса з Генадієм Головкіним, бій Деонтея Вайлдера з Луїсом Ортісом, а також перемога Олександра Усика над росіянином Муратом Гассієвим.

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