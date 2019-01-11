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      Бої українських боксерів потрапили у топ-5 найбільш очікуваних у 2019 році

      175 Читать новость на русском
      Василь Ломаченко
      Василь Ломаченко

      Журнал Forbes назвав топ-5 боксерських поєдинків у 2019 році з найбільшим прибутковим потенціалом.

      У список потрапили потенційні бої Василя Ломаченка з Майкі Гарсією та Олександра Усика з Андре Уордом.

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      Топ-5 найочікуваніших боїв за версією Forbes

      • Канело Альварес (Мексика) – Даніель Джейкобс (США)
      • Генадій Головкін (Казахстан) – Джермалл Чарло (США)
      • Майкі Гарсіа (США) – Василь Ломаченко (Україна)
      • Олександр Усик (Україна) – Андре Ворд (США)
      • Еррол Спенс (США) – Кіт Турман (США)

      Варто зазначити, що у 2018 році відбулося багато яскравих поєдинків, які спричинили чималий глядацький інтерес та дозволили добре заробити організаторам та бродкастерам.

      Це і реванш Канело Альвереса з Генадієм Головкіним, бій Деонтея Вайлдера з Луїсом Ортісом, а також перемога Олександра Усика над росіянином Муратом Гассієвим.

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      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Василь Ломаченко Forbes
      Джерело: 24 Канал
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