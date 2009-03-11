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Бойовик наживо

Фінансові ринки 21:04, 11 березня 2009 215

Жахлива трагедія у Німеччині.

Там 17-тирічний підліток влаштував стрілянину у школі міста Вінненден, що за 20 кілометрів від Штуттгарта. Внаслідок кривавої бійні загинуло 16 осіб включно із нападником. У школі злочинець, якого звали Тім Кретчмер, застрелив 9 учнів та трьох викладачів. 8 з дев’яти дітей були дівчатами. Крім того, від рук вбивці загинула людина на території розташованої поруч з школою клініки. Після трагедії в навчальному закладі нападник взяв у заручники водія автомобіля, який проїжджав неподалік, і втік з міста.Правоохоронці наздогнали злочинця за 40 кілометрів від Віннендена. Під час перестрілки з поліцією загинули двоє випадкових перехожих і одержали важкі поранення двоє правоохоронців. За даними поліції, нападник наклав на себе руки. Як з’ясувалося, 17-річний підліток був випускником тієї школи, у якій влаштував стрілянину.Очевидці розповідають, що вбивця був одягнений у чорну військову форму. Коли він відкрив вогонь, учні почали вистрибувати із вікон навчального закладу. Поліцейські уже обшукали будинок батьків нападника. Там правоохоронці знайшли 18 одиниць зареєстрованої зброї. Німецький канцлер Ангела Меркель уже засудила криваву стрілянину. Вона назвала інцидент жахливим злочином. Засудив злочин і Європарламент. Євродепутати вшанували жертв трагедії хвилиною мовчання.Ангела Меркель (канцлер Німеччини): “Це день скорботи для всієї Німеччини. Ми думками з родинами загиблих. Ми молимося за них”.Трохи раніше у США інший горе-стрілець теж влаштував стрілянину. 35-річний злочинець із Алабами по черзі відкривав хаотичний вогонь відразу у кількох населених пунктах, вбиваючи, як цілі родини у будинках, так і випадкових перехожих на вулицях. Жертвами цієї кривавої розправи стали 10 людей, після цього убивця і сам покінчив з життям.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 березня 2009
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