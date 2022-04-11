Мовляв, потрібно для цього використати "хімічні війська", бо штурмувати підземні укріплення надто важко. Про цю заяву повідомили російські пропагандисти 11 квітня.

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Росіяни виправдовуються наперед

Рупори Кремля цитували бойовика донецької квазіреспубліки Басуріна. Він вважає, що при штурмі заводу Росія втратила б дуже багато своїх військових.

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Того ж дня на цю заяву вже відреагували в РНБО. Там наголосили, що ворожа пропаганда одразу почала "підготовку" до застосування хімічної зброї росіянами.

Окупанти почали проведення дезінформаційної кампанії з дискредитації ЗСУ, що базується на фейку про застосування українськими військовими хімічної зброї,

– підкреслили в РНБО.