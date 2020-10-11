Бойовики знову порушили перемир'я: стріляли з гранатомета
Проросійські бойовики протягом 11 жовтня здійснили три постріли в бік українських позицій. Зокрема стріляли з ручного протитанкового гранатомета й зі стрілецької зброї. На щастя, ніхто з українських захисників не постраждав.
Ситуація на лінії фронту залишається контрольованою українськими захисниками, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.
До слова Неспокійна доба на Донбасі: окупанти гатили з гранатомета
Обстріли бойовиків:
- поблизу Мар'їнки – бойовики здійснили два постріли з ручного протитанкового гранатомета,
- у районі Майорська – обстріли неприцільними чергами зі стрілецької зброї,
- неподалік Зайцевого – також неприцільні обстріли зі стрілецької зброї.
Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає. Постріли не становили загрози життю й здоров'ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали,
– запевнили в штабі ООС.
Зведення щодо ситуації на фронті: відео