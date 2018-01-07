Бойовики блокують роботу спостерігачів на Донбасі, – штаб
09:26, сьогодні 138 Читать новость на русском
Проросійські терористичні угруповання продовжують обмежувати свободу пересування спостерігачів СММ ОБСЄ та створювати небезпеку їх роботі.
Про це прес-центр штабу АТО повідомив у Facebook.
У штабі зазначили, що бойовики "імітують бурхливу діяльність, видавши за останні 6 місяців вже другий «наказ» про заборону необґрунтованого обмеження свободи пересування спостерігачів СММ ОБСЄ".
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Особливої нахабності таким діям надає те, що після видання попереднього "наказу" наприкінці серпня 2017 року, кількість зазначених обмежень не тільки не зменшилась, а, навіть, збільшилась,
– пояснила українська сторона.
Джерело: 24 Канал
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