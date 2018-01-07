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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бойовики блокують роботу спостерігачів на Донбасі, – штаб

09:26, сьогодні 138 Читать новость на русском
СММ ОБСЄ
СММ ОБСЄ / Фото з відкритих джерел

Проросійські терористичні угруповання продовжують обмежувати свободу пересування спостерігачів СММ ОБСЄ та створювати небезпеку їх роботі.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив у Facebook.

У штабі зазначили, що бойовики "імітують бурхливу діяльність, видавши за останні 6 місяців вже другий «наказ» про заборону необґрунтованого обмеження свободи пересування спостерігачів СММ ОБСЄ".

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Особливої нахабності таким діям надає те, що після видання попереднього "наказу" наприкінці серпня 2017 року, кількість зазначених обмежень не тільки не зменшилась, а, навіть, збільшилась,
– пояснила українська сторона.

Теги: АТО Новини України Війна на Донбасі ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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