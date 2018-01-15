Бойовики нещадно обстріляли позиції українських військових біля Новолуганського
Доки депутати із боєм з'ясовувати, як регінтегровувати Донбас, там тривали справжні бої. На щастя, сьогодні, 15 січня, на Сході було тихо. Бойовики відкривали вогонь всього один раз. І головне – жоден українських солдат не постраждав. Проте, неспокійно було вночі. Бойовики гатили по околицях Новолуганського з артилерії та мінометів.
Майже одразу, як тільки стемніло, на позиціях батальйону "Донбас-Україна", що боронить околиці Новолуганського почалася справжня війна. Там почали бити БМП ворога.
Наші армійці дотримуються домовленостей, тому поки що просто спостерігають. А бойовики залучають більший калібр. Не отримавши відповіді, ворог посилив обстріл сусідніх позицій.
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Бойовики просто розносили Новолуганське. Працювали з окупованої Горлівки. Таке "святкове перемир'я".
Вже на ранок, коли обстріл нарешті припинився, ми поїхали подивитися, куди влучили терористи. Пряме потрапляння 120 міни в дах автомобіля, від неї майже нічого не залишилось. Також осколками посікло й інший автомобіль. Добре, що бойовики стріляють не надто влучно. Більшість снарядів лягли в посадку.
Перший прихід міни був в районі наших позицій. Другий – пошкодив автомобілі. Потім було близько 20-30 приходів мін,
– зауважив боєць батальйону "Донбас-Україна" "Чорний".
Варто зауважити, що цього разу серед українських військових, на щастя, обійшлося без втрат.