У Києві очевидці зафіксували священників на автомобілі Mercedes-Benz GL. Його ціна складає приблизно мільйон гривень.

Відеоролик опублікували користувачі соцмережі TikTok, передає 24 канал.

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Що відбулося?

На відео помітно, як 2 священники в рясах щойно вийшли з чорного автомобіля Mercedes-Benz GL у столиці. Вони щось діставали з багажника позашляховика.

Цікаво, що автомобіль був тюнингований після випуску з заводу. Очевидець таємно зняв викривальний відеоролик. Він зазначив, що на автівці були встановлені "круті" чорні диски.

"О***нно висять пацани, на чорних дисках... З божою поміччю, як кажуть", – прокоментував автор відео.

Довідка. Ціна на таке вживане авто стартує від одного мільйона гривень в Україні. Mercedes-Benz GL з пробігом можна придбати приблизно за 37 – 49 тисяч доларів. Нові авто з заводу коштують набагато дорожче.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика (18+): у Києві священники їздять на Mercedes-Benz GL