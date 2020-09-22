"З божою поміччю": у Києві помітили священників на авто за мільйон – відео
У Києві очевидці зафіксували священників на автомобілі Mercedes-Benz GL. Його ціна складає приблизно мільйон гривень.
Відеоролик опублікували користувачі соцмережі TikTok, передає 24 канал.
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Що відбулося?
На відео помітно, як 2 священники в рясах щойно вийшли з чорного автомобіля Mercedes-Benz GL у столиці. Вони щось діставали з багажника позашляховика.
Цікаво, що автомобіль був тюнингований після випуску з заводу. Очевидець таємно зняв викривальний відеоролик. Він зазначив, що на автівці були встановлені "круті" чорні диски.
"О***нно висять пацани, на чорних дисках... З божою поміччю, як кажуть", – прокоментував автор відео.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика (18+): у Києві священники їздять на Mercedes-Benz GL