Бранці піратів

Двоє українців стали бранцями сомалійських піратів.

Корсари за останні три дні захопили у полон уже 5 іноземних кораблів - серед них і німецький контейнеровоз “Hansa Stavanger”. За деякими даними українці, що перебувають на борту судна - це помічник капітана та моторист.Судно “Hansa Stavanger”, яке належить гамбурзькій компанії “Леонґард енд Блумберґ”, прямувало з Об'єднаних Арабських еміратів до Кенії, а далі - в Танзанію. Окрім українців на борту п'ятеро німців, росіянин і філіппінці.Тим часом захопники іншого судна - "Салданга", на борту якого теж є українець, оприлюднили суму, за яку згодні відпустити корабель, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Суму викупу МЗС не назвало, водночас уточнив - пірати ставляться до екіпажу без агресії, бранці забезпечені усі м необхідним.Василь Кирилич (речник Міністерства закордонних справ України): “Переговори компанії-оператора з піратами проводяться у звичайному, так би мовити, руслі. Вам відомо, я попередньо оголошував про те, що вимоги пірати вже оприлюднили. Хотів би повідомити ще іншу інформацію про те, що більшість піратів залишили судно”.Нагадаємо, "Салданга" потрапило у піратський полон 22 лютого - у складі його екіпажу один українець, румун і 19-теро громадян Філіппін.