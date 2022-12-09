Бразилія несподівано отримала проблеми у грі 1/4 фіналу ЧС-2022 проти хорватів. Команда Златко Даліча уміло відіграла в обороні та перевела поєдинок в екстратайми.
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Втім, атакувальний потенціал "селесао" таки взяв своє. На 105-й хвилині перед перервою між таймами бразильцям вдалась красива комбінація в пас. 24 канал спільно з партнером KOBLEVO розповідає, чим особливий цей гол став для збірної Бразилії
Героєм епізоду став Неймар. Форвард ПСЖ відпасував у карний майданчик суперника на Пакета і той в дотик повернув Неймару. Форвард бразильців обійшов захисника, прибрав воротаря і точно пробив із гострого кута.
Для Неймара цей гол став 77-им у футболці збірної Бразилії. За цим показником нападник зрівнявся із головним бомбардиром "селесао" Пеле. Наступний гол Неймара зробить його найрезультативнішим гравцем національної команди Бразилії.