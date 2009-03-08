Бразилія: Автоспорт

Іван Мюллер виграв першу кваліфікацію сезону.

Чемпіонський потачок! Чинний чемпіон турінгової серії автоперегонів WTCC Іван Мюллер першим кинеться у вир нового сезону. Француз здобув поул-позишн дебютного етапу чемпіонату 2009 року у бразильській Курітібі. Мюллер став найкращим за підсумками кваліфікації, подолавши найкраще коло автодрому "Інтернасьйональ" за 1 хвилину, 24,196 секунди. Успіх тріумфатора попереднього сезону став лише верхівкою тотальної гегемонії СЕАТІВ.Турбодизельні Леони заполонили п'ять перших позиції стартового поля Курітіби. Другим стартуватиме іспанець Хорді Жене, третім - італієць Габріеле Тарквіні, далі екс-пілот Формули-1 Тьяго Монтейро і Райкард Райдел. Лише шостим і сьомим першу бразильську гонку розпочнуть головні конкуренти СЕТІВ - представники БМВ німець Йорг Мюллер і господар траси Августо Фарфус. Триразовий чемпіон серії Енді Пріоль кваліфікувався лише десятим.