Бразилія: Формула-1

Операція позаду, Масса рветься у бій.

Бразильський пілот Ferrari успішно переніс пластичну операцію на черепі, яку провели, аби усунути останні сліди від аварії гонщика на гран-прі Угорщини. Массу прооперували в шпиталі Сан-Паулу, де він і проведе найближчі кілька днів - повідомляє прес-служба Ferrari. За словами бразильця, він практично здоровий і готовий повернутись за кермо боліда, як тільки дозволять ескулапи. Повністю відновитись Масса планує до гран-прі Абу-Дабі, яке відбудеться 1 грудня.