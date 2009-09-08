16:16
20 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Бразилія: Формула-1

      232

      Операція позаду, Масса рветься у бій.

      Бразильський пілот Ferrari успішно переніс пластичну операцію на черепі, яку провели, аби усунути останні сліди від аварії гонщика на гран-прі Угорщини. Массу прооперували в шпиталі Сан-Паулу, де він і проведе найближчі кілька днів - повідомляє прес-служба Ferrari. За словами бразильця, він практично здоровий і готовий повернутись за кермо боліда, як тільки дозволять ескулапи. Повністю відновитись Масса планує до гран-прі Абу-Дабі, яке відбудеться 1 грудня.
      blog_ava
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України
      сьогодні
      70035
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 8 вересня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      сьогодні , 16:00 Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      Олександра Дрік 149
      Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      сьогодні , 15:30 Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      Сергій Лещенко 2834
      Інавгурація Володимира Зеленського: коротко про головне
      сьогодні , 15:06 Інавгурація Володимира Зеленського: коротко про головне
      Анастасія Зазуляк 2049
      Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский
      сьогодні , 15:01 Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский
      Юрій Бутусов 1672
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України
      сьогодні , 13:31 Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України
      Юлія Гілей 70034
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук