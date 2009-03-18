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Бразилія: Футбол

14:53, 18 березня 2009 196

Рай для пенсіонерів на узбережжі Атлантики.

Схоже таким уявляють майбутнє бразильського футбольного клубу "Корінтіанс" його власники. Мати у своїх лавах одного володаря "Золотих м'ячів" "біло-чорним" не достатньо. Услід за Роналдо, що вже встиг відзначитися у латиноамериканських футбольних баталіях двома голами, команда із Сан-Пауло вирішила запросити ще й Зінедіна Зідана.Бразильське видання "Ель Коррео Діхіталь" переконує, що футбольні боси одного з найбагатших клубів Південної Америки вже ведуть переговори із Зізу, намагаючись переконати тридцяти-шести-річного француза повернутися у великий футбол. Коментуючи можливий контракт із Зіданом виданню "Газета Еспортіва" один із директорів "Корінтіансу" назвав цю ідею нездійсненною мрією.Втім відразу ж зауважив, що перехід Роналдо ще донедавна здавався такою ж утопією. Якщо бразильці умовлять Зінедіна після майже трирічної паузи зняти бутси із цвяха, то їм вдасться воскресити зв'язку, що з 2002 до 2006 року наводила жах на всіх суперників мадридського "Реалу".
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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