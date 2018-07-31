Бразильский новачок "Динамо" пройшов медогляд і згодом підпише контракт
Бразильський півзахисник "Сантоса" Вітор Буено успішно пройшов медогляд в "Динамо" і незабаром підпише контракт з киянами.
За інформацією FootballHub, бразилець вже 1 серпня розпочне тренування у складі нової команди.
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Раніше повідомлялося про домовленість між клубами про обмін гравцями. Дерліс Гонсалес відправився в Бразилію на правах оренди на 2 роки, а Буено повинен перейти в оренду в "Динамо" на той самий строк.
Також у киян є опція викупу контракту бразильця у "Сантоса" за 10 мільйонів євро.
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Джерело: 24 Канал
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