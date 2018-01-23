"Брехун": у Росії чоловік розмалював білборд із портретом Путіна (відео)

У Санкт-Петербурзі на одному з передвиборних плакатів президента Росії Володимира Путіна невідомий чоловік написав чорною фарбою слово "брехун". Трапилося це на вулиці на очах у перехожих.

Відповідне відео опубліковано у Twitter.

За словами автора відео, чоловік, перед тим, як зробити напис, певний час просто ходив навколо білборду з палицею, яку він згодом використав як пензель. Подальша доля цього чоловіка невідома.

Читайте також: В усьому світі пройшли флешмоби проти Путіна

Сайт piter.tv зазначає, що цей білборд розташований на Гамбурзькій площі у Фрунзенському районі Санкт-Петербурга.