"Брехун": у Росії чоловік розмалював білборд із портретом Путіна (відео)
23:34, 23 січня 1987
У Санкт-Петербурзі на одному з передвиборних плакатів президента Росії Володимира Путіна невідомий чоловік написав чорною фарбою слово "брехун". Трапилося це на вулиці на очах у перехожих.
Відповідне відео опубліковано у Twitter.
За словами автора відео, чоловік, перед тим, як зробити напис, певний час просто ходив навколо білборду з палицею, яку він згодом використав як пензель. Подальша доля цього чоловіка невідома.
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Сайт piter.tv зазначає, що цей білборд розташований на Гамбурзькій площі у Фрунзенському районі Санкт-Петербурга.
Джерело: 24 Канал
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