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      Бренд "Корвалол Corvalolum" залишається добре відомим позначенням

      Нова тема 92 Читать новость на русском

      Велика Палата Верховного суду частково задовольнила касаційні скарги Мінекономрозвитку і ПАТ "Фармак" та скасувала рішення попередніх інстанцій, одне з яких позбавляло компанію права захищати від конкурентів унікальність своєї марки.

      "Фармак" вже не перший рік веде боротьбу за свій бренд "Корвалол Corvalolum".

      Цю назву компанія зареєструвала в Україні ще у 1993 році. Попри те, що її визнано добре відомою, конкурент на ринку фармацевтична компанія "Дарниця" почали випускати лікарський засіб під назвою "Корвалол-Дарниця". Свої права "Фармак" захистив у суді, проте минулого року Апеляційний господарський суд це рішення скасував. Нині ж боротьба продовжується з "чистого листа".

      "Ми просили, насамперед, щоб залишили в силі рішення першої інстанції, ми вважаємо його законним і обґрунтованим, коли було відмовлено у позові нашим опонентам. МЕРТ просив, щоб направили на новий розгляд до апеляційної інстанції, вважаючи це рішення незаконним і необґрунтованим, але суд вирішив так", – пояснила начальник відділу захисту прав та судового представництва ПАТ "Фармак" Юлія Тесля.

      Нагадаємо, з 1960-го року "Фармак" є правонаступником хіміко-фармацевтичного заводу імені Ломоносова – розробника "Корвалолу". З 91-го вони були єдиним виробником цього лікарського засобу на пост радянському просторі. До того ж, їхня торгова марка захищена у 15 країнах світу. Тож компанія планує і надалі захищати права на свій бренд.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Верховний суд України Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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