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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Бренд як мотлох

14:53, 5 березня 2009 240

Контрабандний одяг вартістю понад 3 мільйони гривень везли з Польщі в Україну.

Співробітники львівського управління СБУ поблизу пункту пропуску "Шегині" затримали вантажівку, в якій був одяг відомих європейських виробників. Документи, які пред’явив водій засвідчили, що у кузові автомобіля одяг польського виробника на суму більше 320 тисяч гривень. Натомість під час огляду виявили одяг із зазначенням відомих європейських брендів італійського, німецького та голландського виробництва. Затриманий товар вилучено. Порушено кримінальну справу.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня 2009
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