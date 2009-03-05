Бренд як мотлох
14:53, 5 березня 2009 240
Контрабандний одяг вартістю понад 3 мільйони гривень везли з Польщі в Україну.
Співробітники львівського управління СБУ поблизу пункту пропуску "Шегині" затримали вантажівку, в якій був одяг відомих європейських виробників. Документи, які пред’явив водій засвідчили, що у кузові автомобіля одяг польського виробника на суму більше 320 тисяч гривень. Натомість під час огляду виявили одяг із зазначенням відомих європейських брендів італійського, німецького та голландського виробництва. Затриманий товар вилучено. Порушено кримінальну справу.
Джерело: 24 Канал
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