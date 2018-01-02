Британія внесла Україну до десятки країн із високим ризиком терактів

МЗС Великої Британії вважає Україну, Туреччину та Францію трьома країнами Європи "з високим ризиком" здійснення терактів, зокрема у передсвятковий та святковий періоди.

Про це повідомляє британське видання The Sun із посиланням на аналіз останніх застережень від МЗС Великої Британії своїм туристам та Global Terrorism Index.

Згідно з повідомленням видання, наступними після названих країн серед "небезпечних" стали Велика Британія, Німеччина, Бельгія і Греція.

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Тим часом останніми трьома країнами у топ-10 найбільш небезпечних щодо загрози терактів у святкові дні стали Швеція, Ірландія та Італія.

Серед напрямків, які є популярними для зимового відпочинку, британські дипломати визначили найбільш небезпечними Австралію, Таїланд, Мальдіви та Філіппіни.

А найбільш небезпечною країною у цьому рейтингу став Ірак, після нього – Афганістан, Нігерія, Сирія та Пакистан.