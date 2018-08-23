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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Британські дипломати оригінально привітали Україну з Днем Незалежності: відео

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Британські дипломати привітали українців з Днем Незалежності
Британські дипломати привітали українців з Днем Незалежності / Кадр з відео

З нагоди святкування 27-ї річниці Дня Незалежності України співробітники Посольства Великобританії у Києві записали танцювальне відеопривітання.

Британські дипломати нагадали, як рік тому після параду до Дня Незалежності у Києві британський військовий станцював запальний танок під волинку.

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Цьогоріч співробітники дипмісії вирішили також станцювати – але вже українські танці.

Деякі дипломати займалися танцями з дитинства, для інших це стало особистим викликом, проте усі старанно готувалися, репетирували та танцювали під мелодію сопілки з пісні молодої української співачки Аліни Паш,
– зізнались у посольстві Великобританії в Україні.

На відео, яке вони записали, видно, як британські дипломати у вишиванках та шароварах намагаються відтворювати рухи з гопака та інших традиційних українських танців.

Напередодні привітання з нагоди Дня Незалежності України на адресу Президента Петра Порошенка почали надходити від світових лідерів. Зокрема, слова підтримки з нагоди свята вже висловили президент США Дональд Трамп, лідер Франції Еммануель Макрон та інші.

Теги: Новини України Новини Києва Великобританія День Незалежності Новини культури
Джерело: 24 Канал
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