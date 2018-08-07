07:38
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, 6 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Броньований смартфон Ulefone Armor 5 можна купити за 200 доларів

344 Читать новость на русском
Смартфон Ulefone Armor 5
Смартфон Ulefone Armor 5 / 4pda.ru

Компанія Ulefone відкрила для передзамовлення свій броньований смартфон Armor 5. Притсрій має безрамковий екран та виріз вгорі.

Про це пише 4pda.ru.

Пристрій оснащений 8-ядерним процесором MediaTek MT6763 з частотою 2,0 ГГц. Він має 4 ГБ оперативки та 64 ГБ флеш-пам’яті. Основна камера має роздільну здатність на 16 Мп.

Читайте також: Смартфон Samsung Galaxy J8 2018 надійшов у продаж в Україні: ціна новинки

Також смартфон отримав потужну батарею 5 000 мАг з підтримкою швидкої бездротової зарядки Qi.

Ulefone Armor 5

Ulefone Armor 5 отримав броньований корпус 

Корпус оснащений захистом від води та пороху за стандартом IP68, тож Ulefone Armor 5 витримає добу у воді на глибині до метра або годину під 1,5-метровим шаром води. Він також отримав сканер відбитків пальців і функцію сканування особи.

На смартфоні Ulefone Armor 5 встановлений модуль NFC з підтримкою Google Pay, що дає змогу розраховуватись за допомогою пристрою.

Вартість смартфона за попереднім замовленням складає трохи менше 200 доларів (5400 гривень).

Ulefone Armor 5

Ulefone Armor 5 отримав потужну батарею 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
6 серпня, 23:00 Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
Сергій Лещенко
Головні новини 6 серпня: Костенко прибув в Україну, в італійській Болоньї стався потужний вибух
6 серпня, 22:15 Головні новини 6 серпня: Костенко прибув в Україну, в італійській Болоньї стався потужний вибух
Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
6 серпня, 22:01 Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
Михайло Поживанов
"Кривосуддя" по-українськи: чому суддя Майдану веде справу Януковича
6 серпня, 21:00 "Кривосуддя" по-українськи: чому суддя Майдану веде справу Януковича
Роман Маселко
Понад 2,5 мільярди збитків: 13 злочинів на "Укрзалізниці", які вас шокують
6 серпня, 20:01 Понад 2,5 мільярди збитків: 13 злочинів на "Укрзалізниці", які вас шокують
Катерина Петренко
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук