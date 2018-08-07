Броньований смартфон Ulefone Armor 5 можна купити за 200 доларів

Компанія Ulefone відкрила для передзамовлення свій броньований смартфон Armor 5. Притсрій має безрамковий екран та виріз вгорі.

Про це пише 4pda.ru.

Пристрій оснащений 8-ядерним процесором MediaTek MT6763 з частотою 2,0 ГГц. Він має 4 ГБ оперативки та 64 ГБ флеш-пам’яті. Основна камера має роздільну здатність на 16 Мп.

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Також смартфон отримав потужну батарею 5 000 мАг з підтримкою швидкої бездротової зарядки Qi.

Ulefone Armor 5 отримав броньований корпус

Корпус оснащений захистом від води та пороху за стандартом IP68, тож Ulefone Armor 5 витримає добу у воді на глибині до метра або годину під 1,5-метровим шаром води. Він також отримав сканер відбитків пальців і функцію сканування особи.

На смартфоні Ulefone Armor 5 встановлений модуль NFC з підтримкою Google Pay, що дає змогу розраховуватись за допомогою пристрою.

Вартість смартфона за попереднім замовленням складає трохи менше 200 доларів (5400 гривень).

Ulefone Armor 5 отримав потужну батарею

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