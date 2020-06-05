У Броварах 8-річна дівчинка потрапила до реанімації після відпочинку на дитмайданчику у міському парку. За словами очевидців, на гойдалці каталися кілька дітей і не одразу помітили, як з кабінки випала дівчинка і застрягла під нею.

За попереднім діагнозом дівчинка поламала ногу та плече, а також забила спину і голову, повідомляє Броварський відділ поліції на офіційній сторінці у фесбуці.

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За словами свідків, на гойдалці було декілька дітей віком від 8 до 14 років. Комусь із дітей швидкість гойдалки здалася замалою і вони вирішили розгойдатися ще швидше. Діти не помітили відразу, що 8-річна дівчинка вилетіла, і продовжували гойдатися далі, внаслідок чого вона потрапила під гойдалку.

Як тільки небайдужі перехожі побачили дівчинку, відразу кинулися на допомогу та звільнили дитину.

Хто понесе відповідальність

Наразі невідомо, де перебували її батьки в цей час. Відтак – повідомила поліція – вони будуть нести відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини нещасного випадку.