У селі Переяславському Київської області відбулося рейдерське захоплення нафтобази компанії "БРСМ-Нафта". У п'ятницю, 2 жовтня, близько 100 тітушок в балаклавах під прикриттям співробітників поліції увірвалися на підприємство.

Про захоплення нафтобази повідомив директор департаменту компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук у своєму фейсбуці.

За його словами серед нападників були представники громадської організації "Фонд подолання Васильківської трагедії" і її глава Олег Верник. Вони увірвалися на територію підприємства й вигнали працівників. Поліція подіям не перешкоджала. Без рішення суду приватне майно було описане й передане на відповідальне зберігання Олегу Вернику, який і керував захопленням.

Це абсурдно й не піддається здоровому глузду. Такі дії могли проводитися тільки за судовим рішенням, чого не було взагалі. Не чекаючи представників нашої компанії, вони почали ламати ворота й виганяти всіх співробітників з території,

– розповів Мельничук.

Він заявив: мета рейдерської атаки – зупинити нафтобазу й тим самим заблокувати роботу мережі автозаправних станцій. Він нагадав, що ГО "Фонд подолання Васильківської трагедії" кілька років судиться з "БРСМ-Нафта" і намагається стягнути 2,7 мільярда гривень компенсації за пожежу, що сталася на нафтобазі підприємства в червні 2015 року.

"Якщо зупиниться нафтобаза, ми перестанемо отримувати нафтопродукти на наші заправні станції, вони почнуть простоювати. Це робиться спеціально, щоб змусити нас заплатити їм ті гроші, які вони вимагають. Це безпідставно, і в судах таке пройти не може. Якщо в судах не виходить, вони пішли "по бєспрєдєлу", – сказав Мельничук.

Він зазначив, що за громадською організацією стоїть "відомий екорейдер" Павло Куфтирєв, який діє руками Верника і користується прикриттям з боку правоохоронних органів.

Внаслідок рейдерської атаки легальний бізнес може припинити існування, а сотні людей залишаться без роботи.

"Наш президент обіцяв "створити інвестклімат", щоб приходили в країну інвестори. Зараз ми бачимо протилежне. Криваві "інвестиційні няні" рейдерять приватний чесний бізнес. Вони спокійно входять в змову з державною владою, з поліцією, з СБУ, ГПУ й творять все, що хочуть. Їм плювати на Конституцію, закони й кодекси", – заявив представник компанії.

Рейдерське захоплення нафтобази "БРСМ-Нафта": дивіться відео