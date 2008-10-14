"Бруд та мудрість" - уже в Нью-Йорку. Мадонна презентувала американському глядачеві свій режисерський дебют.

Поп-діва написала сценарій до комедійної мелодрами та дала гроші на зйомки з власної кишені. Сюжет стрічки обертається навколо трьох знайомих, які мешкають разом у квартирі в Лондоні. У фокусі фільму - український емігрант А.К., ( якого на екрані втілив учасник панк-гурту Gogol Bordello Євген Ґудзь), танцівниця Холлі та аптекарка Джульєтт, яка мріє врятувати африканських дітей від голодної смерті. Самій Мадонні неабияк подобаються персонажі її стрічки. Каже, за час зйомок встигла їх полюбити. Мадонна (співачка, режисер): “Я роками мріяла зняти кіно. Тож, якось просто вирішила припинити скаржитися і просто зробити це... Гадаю, всі три персонажі - це певні аспекти моєї особистості“. Нью-йоркську прем`єру стрічки відвідали численні друзі та поціновувачі творчості співачки: Ліндсей Лохан, Джессіка Альба, Брук Шилдз та чимало інших. В американському прокаті "Бруд та мудрість" - уже з 17 числа цього місяця.