Будинок Авакова обстріляли салютами після затримання активістів у Києві: фото, відео
До будинку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова приїхало кілька десятків активістів, які вимагають відпустити затриманих сьогодні у Києві учасників акції "Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?".
Протестувальники поїхали до маєтку Авакова після того, як у Києві поліцейські побили і затримали активістів ініціативи "Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?". Вони проводили акцію на Контрактовій площі, де виступала кандидат у президенти, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
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Водночас, у поліції заявили, що мітингувальники нібито намагалися штурмувати управління поліції, під час якого троє правоохоронців отримали поранення. Поліцейські також затримали близько 40 осіб та відкрили три кримінальні провадження.
За їх словами, у службовому транспорті молодики повикидали зеленку, а вже у відділку у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.
Після цього, майже 50 протестувальників вирішили пікетувати будинок глави МВС Авакова з вимогою відпустити затриманих активістів.
Активісти обстріляли будинок Авакова салютами
Вони залишили на паркані будівлі величезний напис "БЮТ замовив Гандзюк" та скандували "Свободу політв’язням!". Браму протестувальникам також ніхто не відкрив і ніхто не вийшов до них.
Активісти запалили фаєри біля будинку Авакова: відео
Згодом, активісти почали пускати салюти. Наразі біля будинку немає правоохоронців.
Близько 21 години активісти приїхали під Поділький відділ поліції у Києві, повідомляє журналіст 24 каналу. Саме там перебувають затримані вдень у Києві протестувальники.
Вони вимагають від поліції повернути їм речі, які були вилучені під час протесту на Контрактовій площі та відпустити затриманих. Відділення поліції охороняють правоохоронці в масках.
Активісти під Подільським відділом поліції у Києві // Фото 24 канал