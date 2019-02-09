Будинок Авакова обстріляли салютами після затримання активістів у Києві: фото, відео

До будинку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова приїхало кілька десятків активістів, які вимагають відпустити затриманих сьогодні у Києві учасників акції "Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?".

Протестувальники поїхали до маєтку Авакова після того, як у Києві поліцейські побили і затримали активістів ініціативи "Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?". Вони проводили акцію на Контрактовій площі, де виступала кандидат у президенти, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Читайте також: Вбивство Гандзюк: активісти пікетували АП та офіс "Батьківщини", фото і відео

Водночас, у поліції заявили, що мітингувальники нібито намагалися штурмувати управління поліції, під час якого троє правоохоронців отримали поранення. Поліцейські також затримали близько 40 осіб та відкрили три кримінальні провадження.

За їх словами, у службовому транспорті молодики повикидали зеленку, а вже у відділку у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.

Після цього, майже 50 протестувальників вирішили пікетувати будинок глави МВС Авакова з вимогою відпустити затриманих активістів.



Активісти обстріляли будинок Авакова салютами

Вони залишили на паркані будівлі величезний напис "БЮТ замовив Гандзюк" та скандували "Свободу політв’язням!". Браму протестувальникам також ніхто не відкрив і ніхто не вийшов до них.

Активісти запалили фаєри біля будинку Авакова: відео

Згодом, активісти почали пускати салюти. Наразі біля будинку немає правоохоронців.

Близько 21 години активісти приїхали під Поділький відділ поліції у Києві, повідомляє журналіст 24 каналу. Саме там перебувають затримані вдень у Києві протестувальники.

Вони вимагають від поліції повернути їм речі, які були вилучені під час протесту на Контрактовій площі та відпустити затриманих. Відділення поліції охороняють правоохоронці в масках.



Активісти під Подільським відділом поліції у Києві // Фото 24 канал