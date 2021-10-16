В сентябре один из крупнейших китайских застройщиков – компания Evergrandeе оказалась на грани банкротства. Она не смогла оплатить свои кредитные долги на общую сумму около 300 миллиардов долларов.

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Из-за этого больше миллиона китайских инвесторов, которые уже вложили деньги в строительство и ждали свои квартиры, или офисы, оказались:

и без вложенных денег;

и без обещанных площадей.

Кроме того! Возник риск краха отдельных банков, которым Evergrandeе не смог вернуть кредитные взносы.

Почему возник кризис

Уже в сентябре возникла угроза затяжного кризиса. И всё из-за того, что китайское правительство многие годы поощряло дешевые кредиты, чтобы создать иллюзию мощной строительной промышленности.

Это стало вызовом для правительства Китая.

Выйти они попытались в классический для контролируемой экономики метод – заставили другие компании выкупить активы Evergrandeе. Хотя и это проблему не решило и компания всё еще находится на грани краха.

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В чем проблема

Но проблема для власти Китая заключается не только в Evergrandeе, а в том "эффекте домино", который эта компания запустила.

Отмечу! Капитализация строительного сектора Китая достигает 5 триллионов долларов, и составляет львиную часть экономики поднебесной.

Накануне еще одна китайская компания Modern Land запросила у инвесторов отложить выплаты по долговым облигациям на 3 месяца. Хотя речь идет всего о 250 миллионах долларов, но даже этих денег у компании не оказалось.

Вслед за ней еще один китайский застройщик Sinic Holdings заявил, что и ему придется объявить о банкротстве уже на следующей неделе. Так как у него просто не осталось денег, чтобы обслуживать свои долги.

На грани дефолта

В начале октября еще одна китайская компания-застройщик Fantasia Holdings не смогла выплатить 206 миллионов долларов по облигациям и также оказалась на грани дефолта.

Конечно, можно сказать, что чуть-ли не каждый день где-то, кроме Китая, банкротятся компании.

Но проблема для Пекина в том, что падение сразу нескольких именно застройщиков, привело к обрушению всего строительного сектора Поднебесной – инвесторы перестают доверять даже, казалось бы, надежным китайским застройщикам.

Какая ситуация сейчас? Накануне цены на акции большинства строительных компаний Китая всего за день обрушились на 20%. За словами финансового эксперта из Гонконга Кларенса Тэма, это еще не самый страшный исход. Аналитики Накануне цены на акции большинства строительных компаний Китая всего за день обрушились на 20%. За словами финансового эксперта из Гонконга Кларенса Тэма, это еще не самый страшный исход. Аналитики JPMorgan подчеркнули, что международные инвесторы теперь готовы покупать долговые облигации китайских застройщиков лишь при условии, что они принесут им заоблачные проценты прибыли. А это, конечно же, может убить еще больше компаний, ведь им негде будет брать деньги.

Такой крах стал результатом того, что ранее правительство Си Цзиньпина наоборот стимулировало строительные компании постоянными гос субсидиями и дешевыми кредитами. Компании на это клюнули, набрались дешевых денег, но когда столкнулись с реалиями рынка, поняли что не могут обслуживать свои долги.

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Парадокс в том, что если правительство Китая попытается спасти строительный сектор, то им снова придется вливать госденьги в отрасль. А это замкнутый круг. И это еще один пример того, к чему приводит желание тотального контроля власти над частным бизнесом – в один момент он весь начинает рушиться.