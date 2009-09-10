Будівництво стадіону

Львівський стадіон будують цілодобово.

Експерти УЕФА, які постійно контролюють графіки і підготовку міста до ЄВРО, заради об’єктивності відвідують місто таємно - наразі суттєвих зауважень не мають. Місто вчасно розраховується за роботи, а робітники уже почали бетонувати колони західної сторони стадіону. Незабаром мають підвезти арматуру з Кіровоградського заводу для монтажу глядацьких зон.Олександр Карасик (директор з капітального будівництва ТзОВ ПБП "Азовінтекс"): “В новий графік ми вкладаємося, єдина тут маленька затримка тут це по арматурі, бо ми згідно графіку вже мали почати робити і рігелі. Але сподіваюсь, що через тиждень ця проблема буде вирішена, і працівників достатньо, і ми постараємось наздогнати цей термін”.Олег Засадний (директор міського департаменту Євро-2012): “На сьогоднішній день місто вже перерахувало понад 80 мільйонів гривень генпідряднику, в тому числі частину авансу на виконання подальших робіт, тому жодної заборгованості на сьогоднішній день немає”.Щоправда проблеми таки є - угоди на постачання будматеріалів, потрібних для монтажу сидінь, досі не уклали, хоч як запевняє генпідрядник співпрацю з постачальником усно уже узгодили - залишилося лише підтвердити її на папері.Микола Кміть (голова Львівської обласної державної адміністрації): “З 15 числа повинні ми ставити ці складки, а контракт має бути заключений за 10 днів. От питання чи “Азовінтекс” заключить цей контакт чи ні, вони говорять що заключать, відповідно треба контролювати такі речі в майбутньому”.Наразі на стадіоні вже влаштували колони на південній, північній та східній сторонах.