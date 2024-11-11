Про це заявив голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов в інтерв'ю "Апострофу".

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"Ми просимо нормальної правової рамки та її дотримання. Всіма сторонами із жорстким покаранням порушників. Є правила. Є закон. Не можна їх переписувати, бо якісь блогери так написали. В нас війна! За вікнами майже два мільйони знищених росіянами домівок. Це мільйони людей без житла! Хто його їм побудує? Має бути забезпечено послідовність і передбачуваність дій місцевої та державної влади. Без вирішення цих проблем будівельна галузь буде занепадати, а мільйони українців залишаться без власного житла", – заявив Євген Фаворов.

Для покращення ситуації з житловим будівництвом в Україні держава має підтримувати галузь, зазначив голова Асоціації девелоперів.

Деякі члени нашої асоціації спокійно або вже будують, або починають проєкти в країнах Європи – Угорщині, Польщі, Словаччині, Чехії, де підприємців цінують і підтримують. Якщо нічого не змінити, ще більше девелоперів покине країну. Залишаться псевдоактивісти, рішали, глина й палки. Як розумієте, житла з такою компанією не побудуєш,

– попередив він.

Також будівельники вважають, що влада має компенсувати їм втрати, які виникають через зміну рішень чи умов будівництва.

"Нереалізовані проєкти – це втрачені сотні робочих місць у суміжних галузях, генеральні підрядники, архітектурні бюро, проєктні організації, будівельна промисловість тощо. Час і докладені зусилля не повернеш, але якщо держава видає дозвільні документи, а потім скасовує, вона має принаймні компенсувати ті кошти, які бізнес втратив. Відповідно до Конституції, держава зобовʼязана захищати право власності. Якщо вона не може належно виконувати свої повноваження та забезпечити правову визначеність, то вихід один – компенсація втрат", – наголосив Євген Фаворов.

Українська асоціація девелоперів об'єднує більшість будівельних компаній столиці, а також багато компаній, що працюють в інших регіонах. Як повідомлялося, нещодавно Асоціація вийшла із заявою про критичний стан на ринку і можливість повної зупинки будівництва.