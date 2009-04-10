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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Будні кіно

17:39, 10 квітня 2009 288

Вітчизняне кіно у критичному стані.

І до кризи справи були кепські, а тепер держава не підтримує кіно зовсім - молоді режисери знімають перші роботи власним коштом. Метри шукають спонсорів - головно - за кордоном. Голова Державної служби кінематографії бідкається - фінансують кіно за залишковим принципом, а усі подання та законопроекти, що стосуються цієї галузі залишаються без урядової підтримки. Ганна Чміль (голова Державної служби кінематографії): "До того моменту, поки держава справді не зробить багатоканальної системи підтримки кіно, яка на сьогоднішній день є в усіх європейських державах, до того часу, поки ми цього не зробимо в Україні, ми і надалі будемо топтатись, нищити один одного." За кордоном вихід знайшли давно - приміром у Великій Британії є спеціалізована державна лотерея, кошти від якої йдуть у фонд вітчизняного кіно, у країнах Прибалтики - кіно фінансується зокрема, за рахунок певного відсотку від продажу алкоголю, тютюну та азартних ігор, а у Польщі - це 1,5% від збуту квитків в кінотеатрах. Кшиштоф Зануссі (режисер): "Те, щоб ви могли узяти у нас - так це закон про кіно. У нас є забезпечення грошима виробництва національних картин і це принцип автомата, і це не залежить від того, хто сидить в уряді, це не має значення." Демонструючи дива майстерності і виживання вітчизняні кінематографісти підкорюють світ - останній найяскравіший приклад - "Райські птахи" Романа Балаяна. Цей фільм отримав золоту "Ніку" - як кращий фільм СНД, а Богдан Ступка, за роботу у польсько-українському фільмі "Серце на долоні" був нагороджений срібним "Марком Аврелієм", як кращий актор. Андрій Халпахчі (директор української кінофундації): "Просто треба трохи додати до цієї промоції українського кіно, щоб про нас дізналися більше у світі, як про фільми Кіри Муратової, так і про молодих режисерів. Просто у нас ще багато роботи для того, щоб довести, що українське кіно існує, і що воно має право на дистрибуцію у світі." Не відстають від "метрів" і молоді режисери. Їх роботи щороку здобувають все більше шанувальників як в Україні так і за її межами. Хоча з знімати кіно в Україні з року в рік важче - адже забудова і реставрація історичних місць уже давно вийшла з-під контролю. Роман Балаян (кінорежисер): "Ось ця неувага до цього, приведе, скоро можна буде знімати історичні фільми і неможливо буде знімати сучасні - ну, років 20-30 тому. Особливо, перші поверхи. Так ми б хочаб на рівні перших поверхів могли б фантазувати - з людьми, з простором, що за вікном. Але ніхто не думає про це." Тож поки кіно в Україні тримається на щедрості меценатів та ентузіазмі "кіношників". А ще за рахунок північного сусіда - російські режисери облюбували нашу країну, як місце де можна зняти те ж саме, що і у себе на батьківщині - але у кілька разів дешевше.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 квітня 2009
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