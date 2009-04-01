"Буду вечно молодым..."

На 26 червня парламент призначив святкування 90-річчя створення комсомолу України.

За таку ухвалу проголосували 251 народний депутат - усі комуністи та литвинівці, 150 регіоналів, третина бютівців і один нашоукраїнець . Тепер Кабінет Міністрів повинен організувати святкування , з обов’язковим пунктом - урочистими зборами ветеранів комсомолу у Національному палаці мистецтв “Україна”.Також парламент рекомендував Державному комітету телебачення і радіомовлення України, місцевим держадміністраціям та органам місцевого самоврядування всіляко сприяти колишнім комсомольцям у святкуваннях. Додамо лише, що на момент прийняття ухвали від ювілею уже минуло майже півроку - усі охочі відствяткували 90-річчя ВЛКСМ у жовтні минулого року.