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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Буду вечно молодым..."

18:56, 1 квітня 2009 262

На 26 червня парламент призначив святкування 90-річчя створення комсомолу України.

За таку ухвалу проголосували 251 народний депутат - усі комуністи та литвинівці, 150 регіоналів, третина бютівців і один нашоукраїнець . Тепер Кабінет Міністрів повинен організувати святкування , з обов’язковим пунктом - урочистими зборами ветеранів комсомолу у Національному палаці мистецтв “Україна”.Також парламент рекомендував Державному комітету телебачення і радіомовлення України, місцевим держадміністраціям та органам місцевого самоврядування всіляко сприяти колишнім комсомольцям у святкуваннях. Додамо лише, що на момент прийняття ухвали від ювілею уже минуло майже півроку - усі охочі відствяткували 90-річчя ВЛКСМ у жовтні минулого року.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 квітня 2009
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