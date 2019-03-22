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      Bukovel Kids Cup: у Карпатах відбулися найбільш масові дитячі лижні перегони України

      Нова тема 10 Читать новость на русском

      У Карпатах відбувся 10-й – ювілейний – чемпіонат України Bukovel Kids Cup. У 2019 році він зібрав понад три сотні учасників з різних міст. А серед них – як досвідчені спортсмени, так і просто любителі гірськолижного спорту.

      Оксана Островська, представник ТК "Буковель", розповіла: "Це надзвичайно приємно для туристичного комплексу "Буковель". Адже ми пропагуємо здоровий спосіб життя, ми виступаємо за активний відпочинок. І от саме наші діти показують, що активний відпочинок в моді, що активний відпочинок – це круто".

      Змагалися у двох олімпійських дисциплінах – спеціальний слалом та слалом гігант. Півкілометрові траси долали на швидкість, при цьому важливо ще й правильно оминати перешкоди. Організатори відзначають: з кожним роком юні лижники показують кращі результати в гірськолижному спорті. Як нагороду – отримують за це не лише грамоти та медалі, а й цінні подарунки.

      Святослав Вережак, організатор змагань, Bukovel Kids Cup, пояснив: "Дуже приємно, що найкращі гірськолижники України, крім звичайних подарунків, можуть отримати додаткові подарунки від наших партнерів та спонсорів. Це є додатковою мотивацією, особливо для бажання розвиватися далі та перемагати".

      Абсолютними переможцями в командному заліку цьогоріч стала команда лижної школи "Буковель Тім-1". Крім того, серед дівчат та хлопців у різних вікових категоріях відзначили й кращих лижників. А ті зізнаються, що секрет успіху простий – можливість займатися цілу зиму на спеціально підготовлених трасах.

      Юлія Маковецька, учасниця змагань з міста Івано-Франківськ, розповіла: "Нам створюють умови, нам дають скіпаси. Також тут найкращі схили, найкраща їх підготовка та найбільша варіативність. Тобто – багато де можна тренуватися".

      Максиміліан Подобєдов, теж учасник змагань із села Ясіня, додав: "Старання йти до перемоги. Своя ціль має бути. І просто йти до неї з любов'ю".

      А після Bukovel Kids Cup дехто з учасників поїде на міжнародні змагання в Австрію.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гірські лижі
      Джерело: 24 Канал
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