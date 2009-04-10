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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бум кредитування

14:59, 10 квітня 2009 184

Китайці встановлюють рекорди з видачі кредитів населенню та бізнесу.

В березні фінансово-кредитні установи Піднебесної надали позик на 272 млрд. дол. Це число значно перевищило очікування фахівців, які прогнозували кредитування на рівні 200 млрд. дол. Експерти в свою чергу говорять, що різке збільшення кредитування - це результат злагодженої співпраці уряду КНР та комерційних банків.Влада неодноразово наголошувала на необхідності збільшення кредитування для виходу з кризи. Називали навіть мінімальну суму, яку банки мають видати бізнесу та населенню в поточному році - 728 млрд. дол., при цьому максимальної суми в уряді не назвали. Аби запобігти дефолтам за низькоякісними позиками, Пекін розробляє нову систему контролю за кредитними ризиками. Деталей нововведень наразі не розкривають.Зазначимо, останні дані про обсяги кредитування в Китаї ще раз підтвердили припущення експертів, що фінансова криза в повній мірі не зачепила Китай. Піднебесна, як і більшість держав азійського регіону, набагато більше страждає від падіння експорту, ніж від банківських проблем. Настільки суттєве зростання видачі позик в Китаї пояснюють поступовим виходом потужної економіки з кризи. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 квітня 2009
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