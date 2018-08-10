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Бунт "Торнадо" у СІЗО: поліція відкрила кримінальне провадженняза фактом посягання на життя

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За фактом посягання на життя працівника СІЗО поліція відкрила кримінальне провадження
За фактом посягання на життя працівника СІЗО поліція відкрила кримінальне провадження / Фото з відкритих джерел

Під час бунту в Лукянівському СІЗО група ув'язнених погрожувала правоохоронцям. Одного з працівників СІЗО облили бензином та намагалися підпалити.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції Києва.

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24 канал повідомляв, що 9 серпня екс-бійці "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО.

Зазначається, що за фактом травмування працівника СІЗО та посягання на його життя поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Вчора (9 серпня, – 24 Канал) в Київському СІЗО під час проведення слідчих дій група ув'язнених погрожувала фізичною розправою та вбивством правоохоронцям: одного з них облили бензином та намагалися підпалити,
– йдеться у повідомленні.

Під час спроби зупинити бунт, ув'язнені почали кидати саморобні вибухові пристрої. Внаслідок цього старший лейтенант внутрішньої служби отримав травми.

Процесуальне керівництво у справі здійснюється військовою прокуратурою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у червні 2015 року батальйон "Торнадо" зі скандалом вивели із зони АТО та розформували, а 12 бійців арештували. Їх звинувачували в організації банди, мародерстві та зґвалтуванні. Самі бійці все заперечували.

У квітні 2017 року 12 екс-бійців розформованої спецроти "Торнадо" МВС України отримали покарання за злочини, які скоїли проти мирного населення Донбасу.

 

Теги: Новини України Затримання бійців "Торнадо" СІЗО Поліція Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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