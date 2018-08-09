Бунт "Торнадо" в СІЗО: трапилася сутичка за участю працівника Мін'юсту

У четвер, 9 серпня, в Києві біля Лук'янівського СІЗО сталася штовханина між активістами, які намагалися перешкодити етапуванню бійців "Торнадо", і спікером заступника міністра юстиції Юрієм Маслаком.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

24 канал повідомляв, що 9 серпня екс-бійці "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО, для вгамування якого довелося залучити спецназ. Інцидент спалахнув тому, що екс-комбата Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різних закладах тимчасового тримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід із камери.

Щодо сутички з Маслаком, то він вийшов до активістів, щоб пояснити ситуацію, проте дехто з натовпу почав штовхати представника Мін'юсту. Зокрема, жінка похилого віку вчепилася Маслакові в спину і почала завдавати ударів. Через це правоохоронці взяли чоловіка в кільце і почали відводити від будівлі. Активісти у слід Маслаку почали вигукувати: "Ганьба".

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Поліція захищає Маслака від розлюченого натовпу

Зазначається, що під час етапування бійців "Торнадо" під СІЗО сталися сутички між громадянами та правоохоронцями. Так, із СІЗО намагалися виїхати 3 автозаки, чому намагалися перешкодити люди, які зібралися біля будівлі. Зокрема, одна з активісток кидалася під автомобіль.

Знайомі та родичі підсудних блокували в'їзд і виїзд спецавтомобілів. За фактом умисного блокування виїзду спецавтомобілів розпочато кримінальне провадження.

За даними 112 Україна, трьох в'язнів сьогодні таки вивезли з СІЗО.

Нагадаємо, у червні 2015 року батальйон "Торнадо" зі скандалом вивели із зони АТО та розформували, а 12 бійців арештували. Їх звинувачували в організації банди, мародерстві та зґвалтуванні. Самі бійці все заперечували.



У квітні 2017 року 12 екс-бійців розформованої спецроти "Торнадо" МВС України отримали покарання за злочини, які скоїли проти мирного населення Донбасу.