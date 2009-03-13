19:42
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Буша і Блера за ґрати!

Фінансові ринки 20:20, 13 березня 2009 293

Колишній в’язень Гуантанамо вимагає суду над Бушем і Блером.

Громадянин Ефіопії, якого звільнили з американської тюрми Гуантанамо, вимагає суду над екс-президентом США Джорджем Бушем та колишнім британським прем'єр-міністром Тоні Блером. Біньям Мохамад, який в кінці лютого повернувся у Великобританію після майже 7 років ув’язнення у Гуантанамо, знову заявив, що піддавався тортурам. 30-річний ефіопець мешкав у Британії з 15 років. Його заарештували 2002 року у Пакистані за підозрою у причетності до Аль-Каїди. Мохамаду закидали підготовку терактів на території США. Минулого року усі звинувачення з нього зняли, оскільки його вину так і не довели.Біньям Мохамад стверджує, що американцям його видали британські спецслужби, а у тюрмі з ним жорстоко поводилися. У чому саме полягали тортури він відмовляється говорити, зазначаючи, що це болюча для нього тема. МВС Великобританії заявило, що непричетне до тортур, але перевірить звинувачення Мохамада.  
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 13 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Яким буде курс долара в Україні цього тижня
сьогодні, 19:06 Яким буде курс долара в Україні цього тижня
691
Збиття
сьогодні, 18:23 Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
19479
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук