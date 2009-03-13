Буша і Блера за ґрати!

Колишній в’язень Гуантанамо вимагає суду над Бушем і Блером.

Громадянин Ефіопії, якого звільнили з американської тюрми Гуантанамо, вимагає суду над екс-президентом США Джорджем Бушем та колишнім британським прем'єр-міністром Тоні Блером. Біньям Мохамад, який в кінці лютого повернувся у Великобританію після майже 7 років ув’язнення у Гуантанамо, знову заявив, що піддавався тортурам. 30-річний ефіопець мешкав у Британії з 15 років. Його заарештували 2002 року у Пакистані за підозрою у причетності до Аль-Каїди. Мохамаду закидали підготовку терактів на території США. Минулого року усі звинувачення з нього зняли, оскільки його вину так і не довели.Біньям Мохамад стверджує, що американцям його видали британські спецслужби, а у тюрмі з ним жорстоко поводилися. У чому саме полягали тортури він відмовляється говорити, зазначаючи, що це болюча для нього тема. МВС Великобританії заявило, що непричетне до тортур, але перевірить звинувачення Мохамада.