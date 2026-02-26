Укр Рус
26 лютого, 12:00
Частина "Епіцентру" в Запоріжжі зруйнована через обстріл Росії: чи є постраждалі

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Унаслідок обстрілу в Запоріжжі частина "Епіцентру" зазнала пошкоджень.
  • Запоріжжя було атаковане з повітря, використано балістику й ударні безпілотники.

У ніч на 26 лютого Запоріжжя зазнало масованого обстрілу з боку Росії, зокрема постраждав "Епіцентр". У компанії розповіли про наслідки та чи є постраждалі серед працівників.

Що відомо про пошкодження "Епіцентру" через атаку?

Через уламкове ураження зазнала пошкоджень частина будівлі торговельного центру, повідомили в "Епіцентрі".

Ніхто зі співробітників не постраждав, адже усі працівники перебували в безпечних місцях відповідно до протоколів безпеки. Також відомо, що завдяки ДСНС та пожежним службам вдалося зберегти більшу частину пошкодженої будівлі.

Наразі триває оцінка пошкоджень і планування відновлювальних робіт. Компанія зробить усе можливе, щоб якнайшвидше повернути торговельний центр до повноцінної роботи,
– повідомили у компанії.

Що відомо про удар по Запоріжжю?

  • Вночі 26 лютого Запоріжжя зазнало масованої атаки з повітря з використанням балістики й ударних безпілотників.
  • Станом на 08:13 рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок влучань та провели обстеження територій для виявлення й надання допомоги постраждалим.
  • У Запоріжжі та Пологівському районі внаслідок атак загинула одна людина, ще дев'ятеро зазнали поранень. Психологи ДСНС надали допомогу 16 громадянам. 

Який ще бізнес постраждав через удари Росії?

  • Наприкінці січня російська ракета влучила у фабрику Philip Morris під Харковом, спричинивши масштабну пожежу. Фабрика в Харкові була призупинена з 24 лютого 2022 року, а у 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, релокувавши 250 співробітників.

  • Внаслідок російського обстрілу постраждала шоколадна фабрика Roshen у Києві, розташована в Голосіївському районі. У ніч проти 24 січня росіяни здійснили масовану атаку на столицю.

  • Російська дронова атака 5 січня пошкодила завод "Олейна" в Дніпрі, що належить американській компанії Bunge. Внаслідок атаки на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії, що ускладнило рух транспорту на кілька днів.